Новая рентгеновская система диагностики поступила в тюменскую больницу

В январе 2024 года в голышмановскую Областную больницу №11 поступила система рентгеновской диагностики. Это высокотехнологичное оборудование установлено на базе Омутинского филиала областной больницы. Устройство известно своей высокой скоростью работы и минимальной радиационной нагрузкой, что делает его идеальным для обследований детей.

За время работы аппарат уже выполнил 2676 флюорографических исследований, а также 1690 рентгенографических исследований. Также проведено дообследование 109 пациентам, - сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (р.п. Голышманово).

Благодаря новой аппаратуре, были выявлены, в том числе, три случая пневмонии, 12 - пневмофиброза, пять очагов с подозрением на туберкулез и четыре образования в легких.

"Благодаря высококвалифицированным специалистам и современному оборудованию мы уверены в своей способности обеспечить качественную медицинскую помощь и своевременное выявление заболеваний, что является ключевым фактором успешного лечения и выздоровления наших пациентов.", - отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.