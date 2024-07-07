"Счастьем по-голышмановски" отметят в Голышмановском округе День семьи

Семейным фестивалем жители Голышмановского округа отпразднуют День семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля. Дата торжества совпадает с памятным днем святых Петра и Февронии Муромских. Житие православных супругов – образец христианского брака и символ идеальных семейных отношений. Голышмановцы и проведут праздник в кругу родных и близких в рамках окружного проекта "Большие семейные выходные".

Соберутся 7 июля на центральной площади в поселке Голышманово. Здесь будут работать интерактивные и творческие площадки с активностями и мастер-классами. Праздничная программа "Счастье там, где есть семья". Ее подготовили местные артисты и творческие семьи из сел Гладилово и Ражево.

На празднике наградят супругов, проживших вместе 25 лет и более и достойно воспитавших детей. По данным соцзащиты, в этот раз медали "За любовь и верность" за долгий и крепкий брак вручат трем супружеским парам, сообщает КП-Тюмень.