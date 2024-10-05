Тюмень может улучшить позиции в рейтинге "Город России-2024"

Тюмень набрала более 24,2 тысячи голосов на всероссийском конкурсе "Город России. Национальный выбор-2024". Областной центр продолжает оставаться на 11 месте. Десятки дополнительных голосов позволят войти в топ-10.

Тюмень лидирует в списке среди городов УрФО. Челябинск на 12 строке, Ханты-Мансийск — на 13-й, Екатеринбург — на 23-й, Курган — на 47-й, Салехард — на 53-й.

Голосование продлится до 31 декабря включительно. Регистрация и какие-либо подтверждения не требуются. Оплаты и возрастных ограничений нет (0+). Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно каждый день: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки, сообщает Вслух.ру.