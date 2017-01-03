В тюменских музеях внедряют интерактивные формы работы

Музеи в Тюменской области активно внедряют в свою работу интерактивные формы и методы: популярными становятся театрализованные представления, концерты, практикуются музейные игры, интерактивные экскурсии, используются музейно-педагогические программы для школьников, используются возможности интернет-технологий.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, на сайтах школ в регионе также создаются виртуальные музеи: только в текущем учебном году их появилось более 260.

Депутаты областной думы считают, что растет роль музеев как центров гражданско-патриотического воспитания. Так, на начало 2016 года в области действовало шесть музеев, три из которых имеют 16 структурных подразделений. На территории муниципальных образований работают еще 14 музейных учреждений, а в учебных заведениях создано более 400 музеев и свыше 110 комнат боевой славы. При этом музеи, особенно на селе, все чаще становятся центрами культуры, просвещения и формирования активной гражданской позиции тюменцев.



