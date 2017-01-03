Власти решают судьбу стадиона "Локомотив"

РЖД занимается оформлением правоустанавливающих документов на тюменский стадион "Локомотив": оказалось, что необходимые бумаги на данный объект у перевозчика отсутствуют. После завершения процедуры тюменские власти планируют начать переговоры по переводу стадиона в региональную собственность.
Как пишет "Тюменская oбласть сeгодня", о проблемах с документами на ряд объектов у перевозчика стало известно после встречи руководства РЖД и губернатора региона Владимира Якушева. Также выяснилось, что стадион находится в весьма плачевном состоянии: возможно, что реконструкция не поможет, понадобится строительство нового объекта. По информации местных властей, конкретные планы будут известны после определения границ земельного участка.
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