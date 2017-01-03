Тюменцам напомнили забытые традиции Рождества

Мало кто знает, что для Рождества Христова елка имеет большее значение, чем для Нового года. Это дерево олицетворяет вечную жизнь, и на его верхушке должна быть только звезда – символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса. О забытых традициях священного праздника тюменцам напомнила газета "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Предшествует ему Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января. Пост помогает христианам к празднику очиститься душой и телом. В это время запрещено употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр, а некоторые дни - рыбу, вино и растительное масло. Во время поста нужно обязательно молиться и покаяться в грехах.

Вечером 6 января, в Святой вечер, после захода солнца вся семья собирается за столом, на котором 12 постных блюд – по числу апостолов. Ни одно из блюд не должно остаться нетронутым: каждое нужно хоть немного попробовать. Этим ужином заканчивается Рождественский пост, 7 января все ограничения снимаются.

В Рождество придерживались традиции - надевать только новую одежду. Существовал также запрет на любую работу. Женщинам запрещалось шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчины отказывались от охоты, поскольку древние легенды гласили, что в рождественскую ночь в диких животных вселяются души умерших христиан.

Девушкам запрещалось гадать на свое будущее и на суженого. Для этого отводился специальный период с 12 дня Святок до Крещения.