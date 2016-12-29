Тобольский музей-заповедник ждет гостей на рождественские праздники

На время новогодних и рождественских праздников Тобольский музей-заповедник продлил часы работы. Посетить объекты музейного показа можно с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостям обещают сказочные минуты в новом комплексе Гостиного двора "Резиденция Сибирского Воеводы" и интересную встречу с легендарными героями – Морозом-Воеводой и Боярыней Зимой.

Жители города и туристы могут совершить "Путешествие в 2017 год", стать участниками рождественской сказки в "Камельке", праздничных мастер-классов, экскурсий и захватывающих исторических прогулок в Тобольском Кремле.