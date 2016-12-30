В Тюмени создали колледж будущего

Проектная сессия "Колледж будущего" прошла в областном центре. Ее участниками стали гости из 15 профессиональных образовательных организаций России.

Модератором сессии выступил известный тренер-консультант Виктор Буртный. В результате групповой работы были представлены портреты участников образовательного процесса в "Колледже будущего" - абитуриентов, студентов, родителей, преподавателей, работодателей, представителей органов власти; рассмотрены метафорические образы "Колледжа будущего", его возможные структуры и формы организации образовательного процесса, пишет "Мегатюмень".

Одной из форм активностей стал селфи-забег. Участники, разделившись на команды, прошли по станциям, каждая из которых символизировала элементы "Колледжа будущего". В ходе сессии были рассмотрены возможные препятствия, пути их преодоления, разработаны ближайшие мероприятия, которые необходимо выполнить для перехода в состояние "Колледж будущего".