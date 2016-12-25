Тюменские танцоры стали фаворитами международного конкурса

17:26 25 декабря 2016
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Тюменский ансамбль народно-сценического танца "Вереск" стал победителем Международного конкурса детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который состоялся в Санкт-Петербурге.

По словам руководителя ансамбля Елены Шаровой, на состязания в северную столицу ездили 32 ребенка во главе с руководителем. Коллектив продемонстрировал  жюри и зрителям два танца в разных возрастных категориях: "Золотая ярмарка" и "Русская плясовая". Оба номера завоевали Гран-при и похвалу судейства. Кроме того, организаторы пригласили "Вереск" на дополнительный конкурс "Будущее планеты", который пройдет в северной столице с 4 по 9 января 2017 года, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: дети , танцы , конкурс
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