В Викуловском районе будут тщательнее следить за здоровьем коров

В Викуловском районе начнет действовать план по оздоровлению стада крупного рогатого скота. Документ утвердили в рамках заседания в районной администрации с участием глав сельских поселений.

Половина коров в личных подворьях района являются вирусоносителями лейкоза – хронического заболевания, которое негативно сказывается на продуктивности скота.

"Есть три стадии развития инфекции. В инкубационной стадии, которая длится на протяжении полутора месяцев, молоко коровы пригодно для пищи только после кипячения. На гематологической и опухолевой стадиях молоко и мясо содержат аномальные метаболиты, обладающие канцерогенными свойствами, и становятся опасными для человека", - прокомментировал главный ветеринарный инспектор района Владимир Перфилов.

Директор "Викуловского межрайонного центра ветеринарии" Андрей Сафонов рассказал, что защитить животных от заражения можно, если разделить зараженных и здоровых животных. Здоровых телят, рожденных от инфицированной коровы, выпаивать только кипяченым молоком, проводить искусственное осеменение, проверять молодняк на наличие вируса с пятимесячного возраста, а также взять на контроль приобретение коров из неблагополучных территорий, вести учет и идентификацию животных.

Благодаря этим действиям можно полностью заменить инфицированных коров. Первые результаты уже появились: в 2016 году в Викуловском районе выявили на 50% меньше гематологически больных животных, пишет "Тюменская область сeгодня".