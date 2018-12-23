Тюменский район лидирует по производству молока в регионе

Лидером по производству молока на юге Тюменской области по итогам 2018 года стал Тюменский район. Здесь находится самое крупное дойное стадо региона - 7274 коровы, от которого по итогам года планируют получить более 46 тысяч тонн молока.

По показателю надоя молока Тюменский район находится на пятом месте, за 11 месяцев 2018 года от одной коровы в среднем получали по 5250 кг молока, в то время как, например, на животноводческой ферме птицефабрики "Боровская" этот показатель достигает 8000 кг молока на корову, в некоторых хозяйствах удалось перешагнуть рубеж в 10 000 кг.

Использование резервов для роста продуктивности скота стало одной из главных тем расширенного заседания совета по реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", который провели в администрации Тюменского района, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Как сообщил начальник управления АПК администрации "Столичного" Валерий Герасимов, по итогам 2018 года по всем видам продукции ожидается прирост к уровню прошлого года. Так, в сельхозпредприятиях будет произведено 48,5 тысячи тонн мяса скота и птицы в убойном весе; 46,5 тысячи тонн молока; 1400,1 миллионов штук яиц. Ожидаемый надой на корову составит 6210 килограммов.

По словам директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, у "Столичного" - высокие стартовые позиции и есть главное – высокопрофессиональные трудовые коллективы. "Необходимо максимально использовать этот потенциал, придать новый импульс развитию производства, используя программы государственной поддержки", – считает он.

Один из резервов продуктивности, по мнению специалистов областного департамента АПК – повышение эффективности племенной работы. В Тюменской области реализуется пилотный проект, направленный на решение этих вопросов.