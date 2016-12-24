Во время актировки тюменские школьники учатся через Интернет

Актированные дни не помешали тюменским школьникам осваивать учебную программу. Дистанционные занятия были организованы благодаря современным ресурсам через Интернет.
Один из таких порталов - "ЯКЛАСС" — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и школьников, и учителей, пишет "KП-Тюмeнь".
Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция уроков по основным предметам школьной программы — постоянно пополняемая, в открытом доступе и без рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. Сейчас на сайте собраны все уроки естественнонаучного цикла для 1–11 классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. У старшеклассников есть возможность готовиться к выпускным экзаменам по бесплатным материалам и пробным ЕГЭ, опубликованным на сайте Рособрнадзора. Банк заданий постоянно пополняется.
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