Индустриальный университет пригласил китайских студентов в "Золотую АрхИдею"

Китайцы могут оценить уровень подготовки специалистов в тюменской высшей школе: работы учащихся и студентов института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета представлены на экспозиции в городе-побратиме Дацин.

На экспозиции представлены архитектурные достопримечательности исторической и современной Тюмени, курсовые и дипломные проекты студентов и разработки научно-исследовательской параметрической лаборатории, а так же архитектурно-художественные работы учащихся Центра архитектурной подготовки.

Как в отделе по информационной политике Тюменского индустриального университета, проведение выставки - это один из этапов укрепления дружественных связей между городами-побратимами и очередной виток в процессе развития международных связей вуза.

В рамках визита в Китай представители ТИУ посетили нефтяной, сельскохозяйственный, педагогический университеты и экспериментальную школу и договорились с коллегами о долгосрочном сотрудничестве в образовательной, педагогической и научно-исследовательской деятельности. Китайские студенты приглашены к участию в Международном архитектурно-художественном фестивале "Золотая АрхИдея", который каждую весну проводится на базе тюменского института архитектуры и дизайна, в совместных международных научно-практических конференциях, исследованиях и публикациях, а также в производственных, пленэрных практиках. Запланированы воркшопы на базе ряда институтов Тюменского индустриального университета, стажировки по обмену преподавателей и студентов. В перспективе - организовать работу по привлечению китайских школьников на обучение в ТИУ, запустить программы по подготовке к творческим вступительным экзаменам и языковую подготовку иностранных абитуриентов.