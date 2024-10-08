Тюменскую домостроительную компанию поздравляют с 60-летием

Фото ГУС ТО

Тюменская домостроительная компания отмечает свой 60-летний юбилей. 1 октября 1964 года был образован Тюменский домостроительный комбинат. Свои поздравления руководству и коллективу предприятия передает Правительство региона.

Накануне и.о. начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв вручил генеральному директору Акционерного общества "Тюменская домостроительная компания" Николаю Щепелину приветственный адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и благодарственное письмо от коллектива ГУС в связи с юбилеем АО "ТДСК", сообщает пресс-служба застройщика.

"Вы стояли у истоков грандиозного преобразования Тюмени, которая, начиная с 1960-х годов, благодаря вашей работе превратилась в современный и быстроразвивающийся город", – говорится в приветственном адресе коллективу ТДСК.

В поздравительном адресе Союза строителей Тюменской области, врученном Николаю Щепелину в честь славного юбилея, указано, что за время деятельности ТДСК введено в эксплуатацию более 6,5 млн квадратных метров, в которых проживает свыше 200 тыс. человек – каждый четвертый тюменец живет в квартире, построенной АО "ТДСК".

"Звание "Элита строительного комплекса Тюменской области", которое компания ежегодно подтверждает, побеждая в региональном конкурсе строительных достижений, является вашим вторым именем", – подчеркнул президент ССТО Андрей Никитин, поздравляя руководителя и коллектив предприятия.

Организация постоянно развивается и модернизируется. Сегодня в АО "ТДСК" трудится более 2,3 тысяч человек.

Коллектив Тюменской домостроительной компании - надёжный партнёр Правительства Тюменской области в достижении целей национального проекта "Жилье и городская среда", реализации программ расселения аварийного жилья и обеспечения жильём граждан льготных категорий.

В 2023 году в Тюмени было введено 1 377 504 квадратных метров жилья. При этом 44% возводимого в регионе жилья - это ИЖС, остальные 56% - многоквартирные дома, что составляет 771 402 кв.м. Из них Тюменская домостроительная компания ввела в эксплуатацию 163 712 кв. м., что составило свыше 20% от введенного в Тюмени жилья в многоквартирных домах. В юбилейный год АО "ТДСК" планирует ввести около 171 000 квадратных метров.