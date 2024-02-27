Стартовал приём заявок на гранты для социально ориентированных НКО

Фото из телеграм-канала Александра Моора

С 1 марта начинается прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма поддержки – 88 млн рублей. Сообщение об этом появилось накануне Международного дня НКО на телеграм-канале губернатора Тюменской области Александра Моора.

– В 2024-м, в Год семьи, особое внимание проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, – написал глава региона. – Мы готовы поддержать проекты по 11 направлениям. Среди них социальная помощь землякам, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти.

Конкурс грантов сегодня – это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона, отметил губернатор Александр Моор. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта "Демография", который стартовал по инициативе президента России. НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы.

Заявки на грантовый конкурс можно заполнить онлайн на официальном сайте тюмень.гранты.рф.