Тюменскую молочную продукцию представят на XI Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Производители Тюменской области примут участие в XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая состоится 27 – 29 сентября в Челябинске. Одним из предприятий, которое представит местную молочную продукцию, будет компания "Золотые луга".

Традиционная агропромышленная выставка проходит при поддержке полпреда Президента в УрФО Владимира Якушева. Это важнейшее событие в сфере сельского хозяйства, где демонстрируются достижения аграрной отрасли, сельхозмашиностроения и развития сельских территорий федерального округа.

Всего в мероприятии будут принимать участие около 50 предприятий и организаций из Тюменской области, в их числе – АО "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Все они будут представлены в формате одного большого супермаркета с образцами наиболее яркой и интересной продукции, новинок.

Например, компания "Золотые луга" представит классические молочные продукты – молоко, кефир, ряженку, творог, а также питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай", Печеное яблоко - корица", выбранными в ходе фокус-групп с потребителями, и ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочной продукции.

В рамках выставки также пройдет серия дегустаций разнообразной продукции от тюменских товаропроизводителей. Можно будет попробовать, в том числе, йогурты, ряженку с гранолой "Золотые луга", кисломолочные напитки оздоровительной линейки "Живи здорОво!": наринэ, биопростоквашу, ацидофилин. Польза этих продуктов была подтверждена в ходе клинических исследований, которые производитель проводил в начале 2023 года совместно с экспертами Тюменского государственного медицинского университета.

Кроме того, на межрегиональной выставке пройдет дегустационный конкурс качества "Лучший продукт – 2023". Среди заявленных тюменских продуктов - сыр "Голландский", ряженка с гранолой и йогурт "Черничный пирог". Комиссия будет оценивать как внешнее оформление, упаковку образцов продукции, так и соответствие регламентам, соблюдение правил маркировки, использование инновационных технологий при производстве, внешний вид, вкус, цвет, запах продуктов. Победители смогут использовать логотип полученной награды при маркировании награжденной продовольственной продукции.

"Уральский федеральный округ славится своими достижениями в агропромышленной сфере, продуктами и товарами собственного производства. Агропромышленная выставка призвана продемонстрировать развитие отрасли за последний год, отметить вклад местных предприятий. Поэтому для нас важно быть частью этого масштабного события, представлять свою продукцию, рассказывать о своих успехах и делиться опытом с коллегами", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, в 2022 году на юбилейной XX агропромышленной выставке УрФО, которая проходила в Екатеринбурге, Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев отметил успехи предприятия и вручил генеральному директору АО "Золотые луга" Евгении Чемеренко благодарность за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса УрФО.

Отметим, в программу выставки 2023 года также входят образовательный трек, деловые переговоры. Новшеством станет участие в работе тюменского стенда лучших студентов профильных аграрных учебных заведений региона, которые на практике смогут погрузиться в атмосферу современных мероприятий АПК.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.