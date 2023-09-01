Компания "Золотые луга" представит свою молочную продукцию на ярмарке "Южные ворота Ямала"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, примет участие в универсальной ярмарке "Южные ворота Ямала", которая состоится 2 – 3 сентября в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ярмарочная площадь в едином экостиле расположится на ул. 60 лет СССР, вдоль одной из центральных городских улиц, в непосредственной близости от нескольких точек притяжения горожан. Торжественно открытие состоится 2 сентября в 10:00. Эта площадка станет частью празднования Дня города и Дня Нефтяника, а саму улицу переименуют в "улицу Вкусняшек".

На ярмарке жители и гости Ноябрьска смогут приобрести овощи, фрукты, кулинарию и кондитерские изделия. Будут открыты несколько палаток с фастфудом и сувенирами. Свою продукцию привезут сельхозпроизводители юга Тюменской области.

Компания "Золотые луга" представит широкий ассортимент молочной продукции по ярмарочным ценам. Жители северного города смогут приобрести классические молочные продукты из натурального сырья: молоко, кефир, сметану, ряженку, творог, сыр ТМ "Золотые луга", питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами, новинку 2022 года – ряженку с гранолой. А также кисломолочные напитки оздоровительной линейки "Живи ЗдорОво!" - наринэ, ацидофилин и биопростоквашу - польза которых доказана в ходе клинических исследований совместно с Тюменским государственным медицинским университетом.

"Наша компания уже не в первый раз привозит свою продукцию на ямальские мероприятия. Два года подряд мы участвовали в межрегиональной сельскохозяйственной ярмарке в Салехарде, приуроченной ко Дню оленевода, где ямальцы высоко оценили продукты и новинки от компании "Золотые луга". Жителей Ноябрьска приглашаем познакомиться с нашей продукцией поближе и приобрести свежую натуральную молочку по ярмарочным ценам", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, мероприятие организовано в целях расширения межрегионального взаимодействия Тюменской области и ЯНАО в сфере торгово-экономического сотрудничества.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.