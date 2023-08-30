Тюменская домостроительная компания приняла участие в конференции "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы"

Фото: Единый ресурс застройщиков

55-я конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы" состоялась 24 августа в Тюмени при участии застройщиков Тюменской области. Представители отрасли обсудили основные тренды девелоперского продукта в регионе.

От Тюменской домостроительной компании в конференции принимали участие заместитель генерального директора по подготовке строительства Галина Драбатулина и заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Елена Талипова.

Заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области, главный архитектор Тюменской области Сергей Бауэр отметил, что регион является одним из лидеров по объемам строительства и ввода жилья. Кроме того, по словам руководителя портала ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, по динамике средней оценки потребительских характеристик новостроек Тюменская область также входит в ТОП субъектов России.

В ходе форсайт-сессии участники конференции определили основные тренды девелоперского продукта в Тюменской области. Ими стали опережающее обеспечение школами, детскими садами, поликлиникой в шаговой доступности, а также двор без машин и разновысотные дома в ЖК.