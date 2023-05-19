Тюменская домостроительная компания производит ЖБИ по современным стандартам

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Тюменская домостроительная компания является предприятием полного цикла, на котором реализуются все стадии строительного процесса, в том числе и производство железобетонных изделий.

Производственной мощности компании хватает, чтобы обеспечить железобетонными изделиями не только собственные проекты, но и реализовать их покупателям.

Использование железобетонных изделий в строительстве зданий сооружений и домов позволяет гарантировать их надежность и долговечность. Тюменская домостроительная компания производит широкий ассортимент железобетонных изделий.

В числе наиболее востребованных – плиты перекрытия, это основной элемент жилого дома. Они используются для разделения этажей, квартир и комнат или применяются в процессе постройки любого здания в качестве фундамента. Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1,2 м до 9 м и шириной 1,2 м.

Сваи – еще один важнейший элемент в строительстве. Благодаря им сохраняется фундамент здания. Перемычки – конструктивный элемент, необходимый для перекрытия дверных, оконных проёмов в стене и принимающий на себя нагрузку от вышерасположенной конструкции здания.

Кроме железобетонных изделий в Тюменской домостроительной компании можно также приобрести асфальт и песок.