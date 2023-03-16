Приобрести свежую молочную продукцию от производителя можно на тюменских ярмарках

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Традиционная продовольственная ярмарка пройдет 18 марта в Тюмени на четырех площадках. На двух из них будет представлена молочная продукция от местного производителя - компании "Золотые луга".

Свежую натуральную молочную и кисломолочную продукцию торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское" можно будет приобрести по адресам: ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу) с 8 до 15 часов; ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) с 8 до 15 часов. Все товары будут не только напрямую с завода, но и по специальным ярмарочным ценам от производителя.

На ярмарке тюменцы и гости города смогут приобрести традиционные молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, а также полезные кисломолочные напитки наринэ, биопростоквашу, ацидофилин. Будет выставлен весь ассортимент натуральных сыров, которые пользуются большим спросом у местных жителей: "Голландский", "Пошехонский", "Гауда". Производитель также предложит покупателям свои новинки: йогурты десертной коллекции со вкусами печеное яблоко — корица, лимонный пай и черничный пирог, ряженку с гранолой в бутылке, которая не имеет аналогов по вкусу на молочном рынке.

"Традиционная тюменская ярмарка дает возможность жителям и гостям города приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей в одном месте. Наша компания – постоянный участник таких мероприятий не только в Тюмени, но и в других городах. В этот раз вновь готовы представить широкий ассортимент любимых тюменцами молочной продукции. Все продукты свежие, натуральные, без консервантов и искусственных добавок, изготовлены из отборного сырья", — отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, в рамках мероприятия на прилавках будут также представлены продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое, изделия ремесленников.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

Кроме того, 17 и 18 марта в рамках фестиваля "Покупай тюменское" компания "Золотые луга" организует дегустацию своей молочной продукции. Желающих попробовать и оценить продукты местного производителя можно будет в гипермаркете "Лента" (ул. Мельникайте, 139): 17 марта с 14:00 до 20:00, 18 марта с 12:00 до 18:00.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.