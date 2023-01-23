Тобольское око: работа челябинского журналиста стала сотой заявкой от Урала на конкурс СМИ и блогеров Ростелекома

Сотой работой от Урала на 12-ый конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", инициированный "Ростелекомом", стала статья "Тобольск в безопасности: как организована система видеонаблюдения городского масштаба" Ивана Куща из Челябинска.

В материале автор рассказал, как работает региональная система "Безопасный город" и какую пользу жителям приносит видеонаблюдение на примере Тобольска. В этот стотысячный город комплексная система пришла в 2019 году. Тогда Правительство Тюменской области и компания "Ростелеком" решили запустить проект в городе для обеспечения безопасности памятника архитектуры — Тобольского Кремля.

Автор отметил, что видеонаблюдение становится неотъемлемой частью современных городов, обеспечивая безопасность жителей и контроль за работой городских служб.

Иван Кущ, главный редактор интернет-проекта Yamobi.ru:

Фокус цифровизации постепенно смещается с крупных мегаполисов в небольшие города и районные центры. Тем интереснее наблюдать за развитием технологий, общаться с людьми, интересоваться их потребностями. Тобольск в этом смысле показал себя с выгодной стороны.

На конкурс уже подано более трехсот авторских публикаций и сюжетов из разных регионов страны. Работы принимаются в следующих номинациях: "Печатная пресса", "Радио и телевидение" и "Интернет и социальные медиа". Также в 2023 году у конкурсантов есть возможность заявить публикации в разделы "Цифровизация региональных госуслуг" от Минцифры России, "Научпоп про мобилу" от Tele2 и "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Ирина Щенникова, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком":

Журналисты и блогеры Урала традиционно демонстрируют большой интерес к технологиям будущего, к темам информационного, инновационного и цифрового развития. По количеству работ от нашего региона пока лидируют интернет-СМИ.

С подробной информацией о конкурсе "Вместе в цифровое будущее" и условиях участия представители СМИ и блогеры могут ознакомиться на сайте. Прием работ завершится 31 марта 2023 года.