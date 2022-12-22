"Газпромнефть-Заполярье" и Тюменский индустриальный университет договорились о совместной подготовке кадров для ТЭК

"Газпромнефть-Заполярье" заключило договор о сотрудничестве с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ). Документ подписали генеральный директор предприятия Владимир Крупеников и ректор вуза Вероника Ефремова. Партнеры будут вести совместную научно-практическую работу и готовить на базе университета кадры по таким направлениям, как эксплуатация газовой инфраструктуры, геология нефти и газа, геофизические методы исследования скважин и другим. Сотрудничество также будет способствовать внедрению новых технологий и исследований в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Предприятие базируется в Тюмени и ведет разработку запасов на месторождениях "Газпрома" в ЯНАО, Якутии и Оренбуржье по долгосрочным рисковым операторским договорам на условиях, аналогичных собственному владению лицензиями.

"Партнерство с Тюменским индустриальным университетом создает прочную базу для подготовки профессиональных кадров. Участие наших сотрудников в учебном процессе и возможность практики для студентов позволят предприятию принимать специалистов, полностью готовых к работе на наших проектах. “Газпромнефть-Заполярье” уделяет особое внимание совершенствованию технологий добычи нефти и обустройства месторождений, поэтому объединение нашего опыта и научного потенциала ТИУ также поможет нам решать масштабные отраслевые задачи", – прокомментировал сотрудничество с вузом генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Отмечается, что специалисты "Газпромнефть-Заполярья" будут читать лекции, выступать экспертами профильных мероприятий, руководителями выпускных квалификационных работ студентов, а также войдут в состав государственных экзаменационных комиссий. У студентов вуза и многопрофильного колледжа ТИУ появится возможность пройти на предприятии производственную практику и получить работу на проектах компании. ТИУ в свою очередь организует для действующих работников предприятия программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

"Эффективное партнерство с крупными корпорациями, во многом определяющими экономический профиль региона, является важной задачей нашего университета. Благодаря синергии науки, образования и производства мы сможем вместе достичь высоких результатов. Студенты и выпускники Тюменского индустриального университета получат возможность реализовать свой потенциал на крупнейших проектах “Газпромнефть-Заполярья” и внести вклад в развитие нефтегазовой отрасли", - отметила ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Сотрудничество между предприятием и ТИУ осуществляется в рамках "Лиги вузов", которая является единым окном взаимодействия с высшими учебными заведениями для всей компании "Газпром нефть". В начале 2022 года аналогичное соглашение о сотрудничестве заключено с Томским политехническим университетом. Результатом совместной работы стало трудоустройство на предприятие 12 выпускников политеха.