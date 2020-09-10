В Тюмени на окружной дороге открылись две интерактивные АЗС 

10:00 10 сентября 2020
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Две АЗС  с самообслуживанием на окружной дороге открыла "Газпромнефть". Интерактивные станции имеют встроенные в экстерьер медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами.

Оплатить топливо и выбрать кофе по своему вкусу клиенты смогут с помощью мобильного приложения сети АЗС "Газпромнефть".

Запуск новых АЗС на Тюменской кольцевой автодороге является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры города. Окружная автодорога соединяет воедино сразу четыре трассы, которые связывают Тюмень с Екатеринбургом, Челябинском, Омском, Ханты-Мансийском. Новые АЗС будут способствовать не только улучшению топливной обеспеченности, но и повышению комфорта, удобства и безопасности автолюбителей, считает руководитель сети АЗС  в Тюмени Антон Крошин.

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Теги: АЗС , Газпромнефть
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