В Тюмени на окружной дороге открылись две интерактивные АЗС

Две АЗС с самообслуживанием на окружной дороге открыла "Газпромнефть". Интерактивные станции имеют встроенные в экстерьер медиа-экраны, которые используются для коммуникации с клиентами.

Оплатить топливо и выбрать кофе по своему вкусу клиенты смогут с помощью мобильного приложения сети АЗС "Газпромнефть".

Запуск новых АЗС на Тюменской кольцевой автодороге является важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры города. Окружная автодорога соединяет воедино сразу четыре трассы, которые связывают Тюмень с Екатеринбургом, Челябинском, Омском, Ханты-Мансийском. Новые АЗС будут способствовать не только улучшению топливной обеспеченности, но и повышению комфорта, удобства и безопасности автолюбителей, считает руководитель сети АЗС в Тюмени Антон Крошин.