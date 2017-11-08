Тюменские водители могут бесплатно проверить качество моторного топлива

9 ноября, во Всемирный день качества, на одной из тюменских автозаправочных станций "Газпромнефти" пройдет межрегиональная акция "Топливный класс" по проверке качества одного из самых популярных товаров ежедневного спроса – моторного топлива.

Более 150 тыс. тонн топлива расходуется в нашей стране каждый день. При этом автомобилистам объективный контроль его качества практически недоступен, так как требует дорогостоящего оборудования и специальной подготовки. В ходе акции "Топливный класс" жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и Красноярска смогут бесплатно проверить качество бензина или дизельного топлива на сертифицированном оборудовании мобильных лабораторий "Газпром нефти".

Для тестирования достаточно принести пол-литра топлива, отобранного в чистую сухую ёмкость. Участники акции получат протоколы испытаний с результатами по октановому числу бензина, цетановому числу дизельного топлива, содержанию серы, фракционному составу, содержанию бензола, кислорода, оксигенатов и воды, давлению насыщенных паров, концентрации свинца, марганца, железа и другим важным показателям.

В Тюмени мобильная лаборатория будет установлена по адресу: улица Окружная, 200, АЗС "Газпромнефть" №330. В открытом режиме она будет работать днем с 11:00 до 13:00 и вечером с 18:00 до 20:00.