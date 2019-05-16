В Тюмени будут судить владельцев АЗС с некачественным бензином

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, которые организовали "кустарную" автозаправку на 11-м км Ялуторовского тракта.

В октябре 2018 года деятельность самодельной АЗС была пресечена правоохранительными органами. По версии следствия, подельники производили и сбывали некачественные нефтепродукты. Также организаторы нелегальной заправки причиняли вред окружающей среде, допуская разливы нефтепродуктов на землю, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Владельцы "кустарной" автозаправки обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в загрязнении земли вредными продуктами. Уголовное дело будет передано в суд.