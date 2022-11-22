Автозаправочная станция ТДСК обслуживает свыше 200 единиц техники

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Автопарк дорожно-строительной и автомобильной техники Тюменской домостроительной компании насчитывает свыше 200 единиц техники, все они заправляются на собственной АЗС под названием "ФомОил". Благодаря наличию автозаправочной станции ТДСК удалось наладить контроль за расходом топлива, существенно снизить затраты на ГСМ и сократить потери полезного рабочего времени на заправку транспортных средств на других АЗС.

В середине 2000-х годов Тюменская домостроительная компания в связи с наращиванием объемов жилищного строительства существенно расширила свой автопарк дорожно-строительной и автомобильной техники. Импортная и отечественная техника, отвечающая всем современным требованиям того периода, стала надежным помощником для трудового коллектива компании.

Однако в управлении механизации под руководством Фоменко Валерия Ивановича приходилось ежедневно решать множество вопросов: каким топливом, где и как заправлять такое большое количество автомашин? Зависимость от АЗС не позволяла оптимально и быстро закрывать производственные задачи. Учитывая все обстоятельства, руководство ТДСК приняло решение построить на территории производственного комплекса компании собственную автозаправочную станцию, которая позволила бы обеспечить круглосуточный доступ к заправке топливом, экономию денежных средств по стоимости топлива, а также исключить хищения топливного ресурса.

К выполнению строительно-монтажных работ по возведению АЗС приступили незамедлительно. 19 ноября 2010 года состоялось торжественное открытие автозаправочной станции. Насчет названия АЗС долго думать не пришлось: сотрудники управления механизации предложили название "ФомОил" – в честь своего начальника Фоменко Валерия Ивановича. Руководство компании полностью поддержало эту инициативу.

По итогам 2021 года, на АЗС "ФомОил" в баки дорожно-строительной и автомобильной техники залилось около 2,3 млн. литров топлива на сумму 90 млн. рублей.