Почему растут цены на бензин, рассказал эксперт

Цены на бензин увеличивался на протяжении 8 лет. И лишь с начала октября 2023 года эта динамика пошла на спад.

Значительную роль в повышении цен на топливо играет мировой рынок нефти. Россия зависима от экспорта этого материала, так как занимает лидирующие позиции среди всех стран по сбыту нефтепродуктов. Однако, ввиду различных факторов, мировой рынок подвержен колебаниям, что отражается на получаемой с экспорта выручке. А от этого появляется изменение цены на топливо уже на внутреннем рынке страны как следствие.

– Кроме того, геополитическая напряженность и перебои с поставками могут дополнительно повлиять на цены на нефть, что приведет к повышению цен на бензин в России, – рассказывает ключевой аккаунт менеджер международной группы компаний "АЗС Комплект" Александр Косовец.

Огромные территории страны, по которым необходимо перевозить бензин, требуют соразмерных расходов на трансфер, что напрямую влияет на конечную стоимость продукта. При этом удаленность некоторых регионов значительно повышает этот показатель, сообщает Тюменская область сегодня.