Работника тюменской АЗС, заправившего бытовой баллон, ждет уголовная ответственность

В Тюмени за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, перед судом предстанет 44-летний оператор АГЗС ООО "ТПК "Газ"", расположенной на 11-м километре Ялуторовского тракта.

"Расследованием установлено, что 10 марта работник, не имея специального разрешения, заправил покупателю газом бытовой газовый баллон, не прошедший освидетельствование. При этом он не проверил его герметичность и не взвесил его для определения максимального количества газа для заправки. Нарушение порядка заправки бытовых газовых баллонов могло привести к непроизвольному выходу газа и трагическим последствиям", — сообщается на сайте областной прокуратуры.