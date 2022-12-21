Ишимцы экспортируют в Казахстан 1,2 тысячи тонн пивоваренного ячменя

Производитель из Ишимского района экспортирует в Казахстан 1200 тонн пивоваренного ячменя, региональное управление Россельхознадзора выдало на партию зерна фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и соответствие требованиям страны-импортера.

Перед этим специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели энтомологические и гербологические исследования экспортируемого ячменя, карантинных организмов не обнаружено.