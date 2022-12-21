Ишимцы экспортируют в Казахстан 1,2 тысячи тонн пивоваренного ячменя

09:25 21 декабря 2022
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Производитель из Ишимского района экспортирует в Казахстан  1200 тонн пивоваренного ячменя, региональное управление Россельхознадзора выдало на партию зерна фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и соответствие требованиям страны-импортера.

Перед этим специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели энтомологические и гербологические исследования экспортируемого ячменя, карантинных организмов не обнаружено.

Теги: АПК , Ишимский район , Казахстан , пиво , экспорт
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