Ишимцы экспортируют в Казахстан 1,2 тысячи тонн пивоваренного ячменя

Производитель из Ишимского района экспортирует в Казахстан 1200 тонн пивоваренного ячменя, региональное управление Россельхознадзора выдало на партию зерна фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и соответствие требованиям страны-импортера.
Перед этим специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели энтомологические и гербологические исследования экспортируемого ячменя, карантинных организмов не обнаружено.
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