Главы Тюмени и Салехарда обсудили вопросы сотрудничества

Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудили 6 декабря глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Салехарда Алексей Титовский.
Кухару рассказал коллеге о помощи семьям мобилизованных, работе социальных гостиных на базе региональных и городских учреждений. В планах Титовского визит в ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда.
"Ценность подобного общения заключается в обмене опытом, практическими наработками по самому широкому кругу вопросов, позволяет обсудить особенности механизмов реализации нацпроектов на каждой из территорий и другие актуальные аспекты работы глав муниципалитетов", - отметил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
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