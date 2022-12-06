Главы Тюмени и Салехарда обсудили вопросы сотрудничества

Фото - https://t.me/kuharuk_ruslan

Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудили 6 декабря глава Тюмени Руслан Кухарук и глава Салехарда Алексей Титовский.

Кухару рассказал коллеге о помощи семьям мобилизованных, работе социальных гостиных на базе региональных и городских учреждений. В планах Титовского визит в ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда.

"Ценность подобного общения заключается в обмене опытом, практическими наработками по самому широкому кругу вопросов, позволяет обсудить особенности механизмов реализации нацпроектов на каждой из территорий и другие актуальные аспекты работы глав муниципалитетов", - отметил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.