Росатом в Тюмени может открыть проектный офис и начать сотрудничество с местными предприятиями

Госкорпорация "Росатом" с 2021 года помогает Тюменской области реализовывать проект "Эффективный регион", задача которого — улучшить и упростить предоставление госуслуг. Промежуточные итоги подвели в правительстве региона с участием замгендиректора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым.

Обозов и губернатор Моор посетили два учреждения, которые участвуют в проекте. В 22-й школе оптимизировали оформление внутренних документов, работу сайта, дежурства в школе и перевозку школьников. Сейчас здесь в работе еще пять проектов. В том числе и улучшение адаптации молодых педагогов. На тюменской авиабазе благодаря бережливым технологиям снизили время обнаружения природных пожаров системами мониторинга со 180 минут до 112 минут, в 2025 году планируют сократиться до 80 минут. Это позволит тушить возгорания до того, как огонь наберет силу.

На пресс-подходе Обозов отметил, что бережливые технологии заметно улучшают жизнь обычных людей. Благодаря им, например, в школе удается эффективно распределять потоки детей на входе в здание, при организации питания в столовой устранить очереди. В больницах сокращается время пациентов на прохождение обследования и так далее.

Эксперт отметил, что госкорпорация помогает региону бесплатно, а в будущем рассчитывает открыть здесь усиленный проектный офис, чтобы местные специалисты наработанные методики могли масштабировать во все отрасли:

Наша миссионерская деятельность по регионам не может быть бесконечной, поэтому мы проговорили с губернатором, что надо обязательно здесь, в регионе, создавать более усиленный проектный офис. Хотя бы человек десять чтобы мы натренировали, передали им свои навыки, чтобы они через время заместили нас и делали ту же самую работу, которую делаем мы. А самое главное, надо использовать энергию молодых. Мы убедились, что студенты, молодежь чудеса творят. Просто надо их привлекать более активно к этой работе. Это же круто - делать конкретные вещи. ... Молодежь, где бы мы ни обращались к ней, когда ее конкретно не поиграть, а работать приглашают, она нигде не отказывается.

На данный момент в рамках программы "Эффективный регион" в Тюменской области запустили 170 проектов, из которых 103 уже успешно реализованы. По методикам госкорпорации обучение использованию бережливых технологий прошли боле 1,6 тысячи работников тюменских предприятий и организаций из таких сфер, как здравоохранение, образование, социальную сферу, ветеринарию, инвестиционную политику, статистику, местное самоуправление, культуру.

Помимо сотрудничества с властями, Росатом намерен усилить взаимодействие и с тюменскими компаниями, заявил журналистам Обозов: