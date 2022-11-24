Россиянам показали новый "Москвич"

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Московский автомобильный завод "Москвич" возобновил работу, первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер с бензиновым турбомотором с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач "Москвич 3", сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Серийную сборку автомобилей на московском автозаводе открыли вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что продажи автомобиля в Москве и ЦФО начнутся уже в декабре.

Приоритетом завода станет производство электромобилей и повышение уровня локализации автокомпонентов. В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей.

"Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", – рассказал Денис Мантуров.

После того, как иностранный собственник решил закрыть завод "Рено" в Москве и многотысячный трудовой коллектив мог остаться без работы, мэр столицы Сергей Собянин заявил, завод возьмет на баланс Москва и возобновит производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".