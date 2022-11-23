Райдер провел совещание по регулированию социально-трудовых отношений

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера 22 ноября.
Члены комиссии заслушали результаты реализации межведомственной региональной целевой программы "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области". О них рассказала Лариса Коновалова, начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области.
Кроме того, на заседании были рассмотрены основные направления работы по развитию социально-трудовых отношений в регионе, расставлены приоритеты и утвержден план работы на 2023 год.
Вопросы развития системы социального партнерства, повышения эффективности взаимодействия сторон, развитие коллективно-договорного регулирования остаются одними из актуальных в деятельности областной трехсторонней комиссии в предстоящем году.
Содействие занятости населения, проживающего в сельской местности, наряду с другими категориями граждан также остается в зоне внимания социальных партнеров.
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