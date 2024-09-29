Финальный этап "Мастера года" начался в Тюмени

Торжественная церемония открытия финального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года", а также завершение эстафеты флага и представление конкурсантов прошли в ДК "Нефтяник".

В финале примут участие преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов из 89 субъектов Российской Федерации. Организаторы конкурса – Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

Конкурс "Мастер года" проходит уже в четвертый раз, и популярность его с каждым годом растет. В 2024 году количество участников выросло почти на 60%: заявки подали более 6200 педагогов из 2269 образовательных организаций СПО.

"В Тюмени собрались лучшие педагоги колледжей и техникумов из всех регионов страны. Сегодня мы видим, как растет интерес к среднему профессиональному образованию среди молодежи. И это происходит в том числе благодаря профессионалам своего дела – педагогам и мастерам производственного обучения, которые делятся современными наработками и практическими навыками со студентами, готовят для страны будущие кадры", – цитирует слова министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова пресс-центре конкурса.

В этом году финал конкурса проходит в Тюмени, где живет и работает победитель конкурса 2023 года преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер:

Принимать в Тюмени Всероссийский конкурс "Мастер года" – большая честь и высокий уровень ответственности. Мы постарались хорошо подготовиться к этому знаменательному для нашей области событию. Приложим все силы, чтобы выполнить главную задачу, которую поставил глава региона Александр Моор, – провести все мероприятия на достойном уровне, а также помочь нашим многочисленным гостям из других регионов страны узнать и полюбить Тюменскую область.

На торжественной церемонии открытия завершилась эстафета флага Всероссийского конкурса "Мастер года". Эстафета флага стартовала 22 марта в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге, и за это время символ конкурса посетил все 89 регионов страны.

После официальной части открытия состоялась премьера гимна мастеров. Его исполнили финалисты конкурса в сопровождении хоровой капеллы Тюменской филармонии и эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба".

Соревновательная программа финального этапа включает в себя три конкурсных испытания. На "Конкурсе образовательных кейсов" и "Открытом уроке" финалисты продемонстрируют владение современными педагогическими методиками и поделятся опытом практической подготовки студентов колледжей и техникумов.

По итогам двух испытаний станут известны десять призеров конкурса, которые 1 октября примут участие в заключительном мероприятии "Влюбить в профессию". Они расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии. По результатам будет определен абсолютный победитель - его назовут 2 октября, в День среднего профессионального образования. Помимо звания "Мастер года", он получит 200 тысяч рублей и станет советником Министра просвещения РФ на общественных началах, что позволит ему внести свой вклад в развитие системы СПО на государственном уровне.

Для участников конкурса и гостей с 29 сентября по 2 октября в Тюмени подготовлена также насыщенная деловая и культурно-образовательная программа. Эксперты обсудят подготовку квалифицированных кадров с учетом региональной специфики, развитие среднего профессионального образования, реализацию федерального проекта "Профессионалитет", демонстрационного экзамена, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, эффективные практики наставничества и многое другое.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий. Организаторы конкурса "Мастер года" – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. В 2024 году в число организаторов входит также правительство Тюменской области. Федеральный оператор конкурса – Институт развития профессионального образования.