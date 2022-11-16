В селе Красногорское Исетского района запустили новый газопровод

Газопрово построен по региональной программе газификации. Длина газопровода - 6,3 км. Обустроены 128 подводов к домам, благодаря чему возможность подключения к газовым сетям получили более 300 жителей.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: "Приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей. Газ - самое конкурентное на сегодняшний день топливо и его использование помогает сэкономить на коммунальных ресурсах . Приход газа увеличивает и деловую активность.

Гендиректор предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров: