В селе Красногорское Исетского района запустили новый газопровод

14:43 15 ноября 2022
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Газопрово построен по региональной программе газификации. Длина газопровода - 6,3 км. Обустроены 128 подводов к домам, благодаря чему возможность подключения к газовым сетям получили более 300 жителей.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: "Приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей. Газ - самое конкурентное на сегодняшний день топливо и его использование помогает сэкономить на коммунальных ресурсах . Приход газа увеличивает и деловую активность.

Гендиректор предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров:

В 2022 году было проложено 215 км газовых сетей. Благодаря этому газ получили 2 700 потребителей. Общая обеспеченность газом населения региона до конца года составит 97,3%.

Теги: газификация
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