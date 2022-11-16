В селе Красногорское Исетского района запустили новый газопровод

Газопрово построен по региональной программе газификации. Длина газопровода - 6,3 км. Обустроены 128 подводов к домам, благодаря чему возможность подключения к газовым сетям получили более 300 жителей.
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: "Приход газа в любой населенный пункт - это знаковое событие для его жителей. Газ - самое конкурентное на сегодняшний день топливо и его использование помогает сэкономить на коммунальных ресурсах . Приход газа увеличивает и деловую активность.
Гендиректор предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров:
В 2022 году было проложено 215 км газовых сетей. Благодаря этому газ получили 2 700 потребителей. Общая обеспеченность газом населения региона до конца года составит 97,3%.
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