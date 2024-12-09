В правительстве Тюменской области обсудили перевод отопления частных домов на газ

Совещание по развитию электрических сетей и генерирующей инфраструктуры региона провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

О текущих и перспективных балансах производства и потребления электроэнергии и необходимых мероприятиях по обеспечению жителей Тюменской области надежным электроснабжением доложил директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

"Сегодня для отопления индивидуальных жилых домов используется электричество. Подключение домов к газораспределительной сети позволит снизить нагрузку на сеть электроснабжения и сократить количество аварийных отключений", - отметил Тегенцев.

В Тюменской области реализуется программа социальной газификации, в рамках которой провести газ до границы земельного участка можно бесплатно. Около пятидесяти льготных категорий граждан, среди которых участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, малоимущие, ветераны труда и одиноко проживающие пенсионеры, могут получить субсидию в размере до 156 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования и устройства сети внутри участка. Для этого следует обратиться в местную администрацию.

Участвовавшие в совещании руководители подразделений Системного оператора по управлению единой энергетической системы, Филиала ПАО "Россети" - МЭС Урала, системообразующей территориальной сетевой организации, генерирующей и электросетевой компаний представили свои предложения по развитию генерирующей инфраструктуры в регионе.