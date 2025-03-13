Тюменские власти решили бороться с майнингом

Разработку комплексного плана по борьбе с "серым" майнингом анонсировали участники штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области. Заседание провёл замгубернатора Тюменской области, руководитель штаба Павел Перевалов, сообщает информцентр правительства ТО.

В состав участников штаба вошли представители правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения РФ, УФАС, Прокуратуры, МВД, МЧС, сетевых организаций и органов местного самоуправления.

"Ещё недавно в разговоре с экспертами коллеги отмечали, что для нас это явление не характерно. Сейчас мы видим, что это не так - в Тюменской области "серый" майнинг есть, объём его растёт. И нам необходимо принять самые жёсткие, самые действенные меры по пресечению незаконной деятельности", - подчеркнул Павел Перевалов.

Директор департамента ЖКХ Семён Тегенцев уточнил, что с 1 ноября 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №259-ФЗ, которые позволяют законно добывать криптовалюты на территории России. Компании должны регистрироваться в реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, который ведёт ФНС. Без регистрации такая деятельность имеет признаки незаконной.

Майнинговые фермы - это энергоемкие производства, которые требуют значительных объёмов электроэнергии. Для сферы жилищно-коммунального хозяйства "серый" майнинг несет колоссальные риски — это и потери на сетях, и перебои в энергоснабжении конечных потребителей, включая аварийные ситуации на сетях из-за значительного превышения фактической нагрузки над разрешенной, отметил Тегенцев.

Разработать комплексный план по борьбе с "серым" майнингом планируется в ближайшее время. Все участники совещания должны направить свои предложения в департамент ЖКХ Тюменской области до 1 апреля. После утверждения плана его исполнение будет поставлено на контроль штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.