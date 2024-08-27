Крутую деревню газифицировали в Тюменской области

Фото - «Газпром газораспределение Север»

Специалисты "Газпром газораспределение Север" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,9 км в деревне Малая Крутая Омутинского района Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.

Новые сети создали возможность подключения к газоснабжению 52 домов, сельского клуба и фельдшерско-акушерского пункта.

"В деревне Малая Крутая преимущественно проживают люди пожилого возраста, приход газа значительно облегчит их быт. Ждем от будущих потребителей заявки на подключение", - рассказал директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Александр Скоков.

АО "Газпром газораспределение Север" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.