Крутую деревню газифицировали в Тюменской области

Специалисты "Газпром газораспределение Север" ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 2,9 км в деревне Малая Крутая Омутинского района Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.
Новые сети создали возможность подключения к газоснабжению 52 домов, сельского клуба и фельдшерско-акушерского пункта.
"В деревне Малая Крутая преимущественно проживают люди пожилого возраста, приход газа значительно облегчит их быт. Ждем от будущих потребителей заявки на подключение", - рассказал директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Александр Скоков.
АО "Газпром газораспределение Север" входит в Группу "Газпром межрегионгаз". Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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