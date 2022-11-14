Субсидией на газификацию дома воспользовались 883 жителя Тюменской области

883 жителя Тюменской области воспользовались правом льготной газификации с начала 2022 года, размер выплаты в этого году составляет 90 тысяч рублей, всего на эти цели в текущем году предусмотрено 94,5 млн рублей, сообщает информационный центр правительства ТО.

Газификация за счет средств областного бюджета осуществляется с 2008 года. С апреля 2022 года размер выплаты по решению регионального Правительства увеличен до 90 000 рублей. Воспользоваться могут граждане 43 льготных категорий: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семьи погибших (умерших) инвалидов/ветеранов боевых действий, участников/инвалидов Великой Отечественной войны, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие.

В правительстве региона отмечают, что на начало 2022 года уровень газификации составил 96,9%. К 2023 году планируется поднять значение до 97,3%. За 2022 год в АО "Газпром газораспределение Север" заключено 13 598 договоров на догазификацию, из них до границ земельных участков исполнено 8 450, в т.ч. подключено 3 585 домовладений.