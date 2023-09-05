Газораспределительную станцию "Ишим" запустили в Тюменской области

5 сентября в поселке Лозовое состоялась подача газа на газопровод-отвод и газораспределительную станцию "Ишим" и подключение к газовым сетям первых домовладений. В официальном запуске газораспределительной станции вместе с представителями группы компаний "Газпром" принял участие губернатор Александр Моор.

"Дали старт этому масштабному проекту. Новая ГРС в Ишимском районе значительно увеличит объемы голубого топлива, доступного потребителям. Помимо самой станции, построены также два межпоселковых газопровода до деревни Воронина Ишимского района и поселка Новоселезнево Казанского района. Благодаря этому появилась техническая возможность газификации и догазификации свыше 30 населенных пунктов сразу в трех муниципалитетах. Необходимые объемы газа будут доступны промышленным и сельскохозяйственным предприятиям", - отметил Моор.

Губернатор подчеркнул, что реализация региональной программы газификации продолжается, "это не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность сельских территорий, способствует созданию новых производств и рабочих мест".

Помимо Моора, в церемонии запуска приняли участие заместитель председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов (по ВКС), генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский, директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Строительство газопровода-отвода и ГРС "Ишим" и межпоселкового газопровода ГРС "Ишим" – Восточный промузел – Перспективная застройка г. Ишим – д. Воронина Ишимского района осуществлено в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на период 2021-2025 годы. Запуск ГРС позволит увеличить пропускную способность основного газопровода, что создаст благоприятные условия для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и сельских населенных пунктов территории, а также для перевода источников электро– и теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области с иных видов топлива на экологичный и более экономичный природный газ. сообщили в пресс-службе компании ООО "Газпром межрегионгаз Север".