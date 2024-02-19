В Заводоуковском горокруге газифицируют село Сунгурово

10:50 19 февраля 2024
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В Заводоуковском городском округе началось строительство газопровода, благодаря этому газ придет на все улицы - подключиться смогут 132 дома. Работа ведется по региональной программе газификации.

Следующее на очереди - село Колесниково. В целом за 2024 год в регионе планируют построить 240 км газопроводных сетей, газифицировать 36 населенных пунктов, обеспечить домовыми подводами 2 990 домохозяйств.

Теги: газификация , Заводоуковск
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