Совет законодателей обсудил в Тобольске развитие экономики, туризма и креативных индустрий

Фото пресс-службы Тюменской облдумы

Заседание Совета законодателей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО состоялось в Тобольске 17 марта, участие в нем приняли спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, глава Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, а также приглашенные на Совет законодателей председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, руководитель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, представители законодательных органов субъектов.

Со словами приветствия к участникам обратился полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев:

Очень важно, что в сегодняшней встрече принимают участие не только законодатели Тюменской области, Югры и Ямала, но и главы представительных органов государственности власти Уральского федерального округа. Уверен, такое общение будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества. Сегодня вам предстоит обменяться опытом, обсудить лучшие практики, наметить новые планы. Не сомневаюсь – это будет интересная и плодотворная работа в кругу единомышленников, желающих процветания нашей стране.

После утверждения повестки дня с докладом на тему обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона в условиях проведения СВО и внешнего санкционного воздействия выступил Фуат Сайфитдинов.

В своем выступлении глава облдумы сделал акцент на мерах поддержки региональной экономики. Он напомнил о первоочередных шагах, принятых правительством РФ с целью обеспечения максимальной гибкости экономики: мораторий на проверки бизнеса, проведение новой амнистии капиталов, снижение регуляторных ограничений, поддержку финансовых рынков. Согласно оценке экспертов, предприниматели Тюменской области смогли в полной мере воспользоваться этими мерами.

Фуат Сайфитдинов проинформировал коллег и о комплексе принятых стабилизационных мероприятий для нивелирования негативного давления на экономику региона:

Для оказания своевременной помощи предприятиям, организациям и жителям в 2022 году мы предоставили правительству области право оперативно оказывать меры господдержки без внесения изменений в закон о бюджете. Это позволило сохранить уровень экономической активности, предприниматели смогли адаптироваться и продолжить работу в условиях санкционного давления.

Об этом свидетельствует целый ряд показателей. Так, количество малых и средних предприятий и численность работающих в них людей превысили допандемийный уровень. "Не вызывает опасений ситуация на региональном рынке труда – показатели безработицы остаются на минимальных значениях. За прошедший год в экономику Тюменской области инвестировано в полтора раза больше, чем в 2021 году. Более половины от суммы инвестиций направлено в промышленное производство. Областная дума на законодательно уровне поддержала инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт и участвующих в региональных инвестиционных проектах. По итогам прошлого года Тюменская область заняла 5-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

Говоря о состоянии строительной отрасли, он напомнил о поставленной президентом России задаче – вводить ежегодно не менее одного квадратного метра жилья на душу населения.

"В прошлом году этот показатель у нас составил 1,4 кв. метра, что в два раза превышает средние значения по России. По вводу жилья Тюменская область традиционно находится в лидерах: в 2022 году введено свыше 2 миллионов квадратных метров жилья. При этом доля индивидуального жилищного строительства составляет более 40 %", - проинформировал коллег Сайфитдинов.

Согласно озвученным в докладе цифрам, позитивная динамика наблюдается и в агропромышленном комплексе. Регион остается в лидерах по выпуску сельскохозяйственной продукции на душу населения, значительно превышая среднероссийские уровни.

Развитие экономики обеспечило сохранение реальной заработной платы и среднедушевых доходов населения. Как следствие, это положительно сказалось на демографических показателях – возобновился естественный прирост населения, который составил в прошлом году 659 человек. Миграционный прирост – 5 061 человек.

Тюменская область остается притягательным для жизни регионом. Это подтверждает и рейтинг прошлого года Агентства стратегических инициатив, где регион занял 3 место среди субъектов Федерации по качеству жизни населения.

Завершая свое выступление, Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что в каждом регионе России применяются сегодня новые, нестандартные методы, которые могут быть использованы и в других субъектах Федерации.

"Уверен, что объединение нашего опыта, наших усилий позволят сохранить социальную стабильность и обеспечат дальнейшее поступательное развитие регионов", - резюмировал спикер Тюменской областной думы.

Своим опытом обеспечения устойчивого социально-экономического развития в условиях проведения специальной военной операции и внешнего санкционного воздействия поделились также главы законодательных органов власти Югры и Ямала Борис Хохряков и Сергей Ямкин, председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев.

В соответствии с запланированной повесткой заседания заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик и глава Тобольска Максим Афанасьев рассказали собравшимся о развитии семейного и детского туризма в Тюменской области.

Первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов напомнил о проекте по развитию межрегионального детского туризма. Решение о реализации проекта было принято на заседании Совета законодателей трёх субъектов в 2019 году, и благодаря ему более 700 детей из многодетных и малообеспеченных семей побывали в соседних субъектах. "Для многих ребят это было первое путешествие, впечатления и эмоции были незабываемыми. И я предлагаю продолжить этот проект с привлечением ребят из семей участников СВО, как предложил вчера губернатор Тюменской области Александр Моор", - отметил он.

С информацией о мерах поддержки креативных индустрий выступили заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев, заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Западнова и заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин.

О реализации плана газификации домохозяйств в своих субъектах проинформировали коллег заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, председатель комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.

Подводя итог, участники заседания сошлись во мнении, что общение было плодотворным и конструктивным. Прозвучало много полезной и интересной информации, которую можно тиражировать в своих регионах.