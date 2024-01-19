Жительница одной из армизонских деревень попросила Моора провести газ

15:00 19 января 2024
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Жительница Армизонского района Сауле Кабдулманова на линому приеме у губернатора рассказала о необходимости газификации деревни Новорямовой. "До конца года населенный пункт будет газифицирован", – пообещал Моор.

На сайте правительства напомнили, что льготные категории граждан могут воспользоваться субсидией на внутридомовую газификацию в размере 130 тысяч рублей. К числу льготников относится и Кабдулманова.

Теги: Александр Моор , газификация
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