Жительница одной из армизонских деревень попросила Моора провести газ

Жительница Армизонского района Сауле Кабдулманова на линому приеме у губернатора рассказала о необходимости газификации деревни Новорямовой. "До конца года населенный пункт будет газифицирован", – пообещал Моор.
На сайте правительства напомнили, что льготные категории граждан могут воспользоваться субсидией на внутридомовую газификацию в размере 130 тысяч рублей. К числу льготников относится и Кабдулманова.
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