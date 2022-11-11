Как оплатить кружки и секции сертификатом ПФДО?

Дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования допобразования (ПФДО) дети Тюменской области могут получить по 302 программам.

На сайте "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" с помощью расширенного поиска можно выбрать интересующую программу. В описании будут указаны форма обучения, данные преподавательского и тренерского состава, наименование и контакты образовательного учреждения, размещен учебный план, перечень необходимых документов для зачисления. Кроме того, в интерфейсе каждой программы отображается стоимость обучения за месяц и весь предусмотренный период.

Размер оплаты может быть равен финансовому обеспечению сертификата, а также быть ниже или выше его стоимости.

После включения ребенка в систему ПФДО при использовании сертификата на допобразование родитель подписывает договор с учреждением. Если объем услуг, оказываемых организацией, не покрывается сертификатом полностью, информационная система предупредит о необходимом софинансировании (доплате родителей) сообщением: "Возможна только частичная оплата сертификатом". Родитель вправе принять или отклонить эти условия. При возникновении подобной ситуации в договоре будет указана сумма доплаты со стороны родителя.

Узнать объём доступных средств, а также сведения об их использовании можно в личном кабинете.