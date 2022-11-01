В Тюменской области официально стартует термальный сезон

Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области

С наступлением ноября в Тюменской области открывается термальный сезон. С 5 ноября по 4 декабря всех посетителей термальных источников региона каждые выходные ждут спецпредложения, сообщают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

В этом году на специальных условиях будет работать восемь термальных курортов: 5 ноября – источник "Тюменский", 6, 19 ноября и 3 декабря – база отдыха "Верхний бор", 13 ноября – термальный парк "Фешенель", 20 ноября – загородный клуб "Аван", 26 ноября – источник "Советский", 27 ноября – источник "Сосновый бор", 3 декабря – термальный курорт "ЛетоЛето", 4 декабря – экопарк "Тайга". Подробности здесь.

В ноябре 2020 года Тюмень получила статус официальной столицы термальных вод России. С этого события в регионе родилась традиция начинать термальный сезон в холодный период года, когда тепло воды и морозный воздух создают контрастный фьюжн, вызывающий приятные ощущения. Такое купание помогает расслабиться, избавиться от стресса, перезагрузиться, поднять иммунитет и общий тонус организма. Снег, обволакивающий пар и природа создают особую атмосферу, которая является визитной карточкой Тюменской области.