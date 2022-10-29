Форум Иннотех АПК может стать ежегодным

Первый форум ИННОТЕХ АПК в Тюменской области прошел в технокластере "Пышминская долина", замгубернатора директор департамента АПК Владимир Чейметов предложил сделать его ежегодным.

Открывая форум, Владимир Чейметов отметил, что окончание уборочной страды - самое время готовиться к началу следующего агросезона, и подобные встречи полезны с практической точки зрения.

"Мне бы хотелось, чтобы мы, используя данный форум, посмотрели, какие есть современные тенденции в мировом агропроме, какие есть технологические и технические новинки, решения, как можно их использовать для повышения эффективности экономической, технологической, производственной. Очень бы хотелось, чтобы каждый из присутствующих для себя вынес то или иное предложение, использовал в работе, делая производство не только эффективным, а конкурентоспособным и, самое главное, востребованным не только на территории субъекта, а далеко за пределами", - сказал Чейметов.

На пленарной дискуссии выступили семь докладчиков. Особо интересным и обсуждаемым стал доклад директора "Агрокурса" Андрея Игнатова о беспилотных технологиях точного земледелия и умных дорнах для аграриев. По словам Игнатова, внедрение этих технологий обеспечивает контроль за каждым полем на всех этапах производственного процесса, получение информации с полей в режиме онлайн, автоматическую аналитику высокоточных снимков полей для последующих рекомендаций, применение технологии внесения ультрамалых объёмов химрастворов.

На выставке был представлен беспилотник самолётного типа, Игнатов рассказал, что в этом году компания провела серию мастер-классов, самый большой - в Исетском районе по теории , практике и сбору результатов применения дронов на полях хозяйства.

Актуальным было и выступление директора "Техно-Центра" Владимира Гладкова по теме поставок и обслуживания сельхозтехники в существующих экономических реалиях. Обсуждение альтернативных вариантов отечественного, белорусского и китайского производства продолжилось осмотром техники на уличной выставке.

Организатором Иннотеха АПК выступила дилерская компания "Техно-Центр" при поддержке департамента АПК. Подводя итоги, участники форума позитивно оценили формат мероприятия, дружескую атмосферу и внесли ряд конструктивных предложений по тематике следующей встречи. С презентациями по докладам можно ознакомиться на сайте форума.