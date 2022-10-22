Тюменцам советуют провести техосмотр автомобиля накануне зимы

При подготовке автомобиля к зиме недостаточно сменить летнюю резину на зимнюю, купить "незамерзайку" и щетку для сметания снега - нужно провести полноценный техосмотр, рассказал "АиФ – Тюмень" основатель школы экстремального вождения Михаил Помыткин.

"Однозначно работы по шиномонтажу нужно доверить проверенному специалисту. Летняя резина перестает продуктивно работать при понижении температуры. Чтобы не гадать, пора или нет менять резину, надо запомнить: при стабильной температуре ниже +4 °C можно смело "переобуваться", – отмечает Михаил.

Как говорит эксперт, сухой асфальт не показатель того, что можно ездить на летней резине круглый год. Особое внимание водителю необходимо обратить и на то, при переходе на зимние шины поведение автомобиля при разгоне, торможении и маневрах меняется, и нужно к этому изменению постепенно адаптироваться, т. е. не ездить на высоких скоростях, аккуратно тормозить и т. д.

Перед началом холодов необходимо поменять масла и охлаждающие жидкости, для нашего региона оптимальный срок для этого - сентябрь-октябрь. Проверить нужно и отопительную систему, замки, которые обязательно продуваются после каждой мойки, чтобы скопившаяся там жидкость не замерзала и не препятствовала открытию автомобиля. Не следует забывать и об аккумуляторе.

"Если ваш аккумулятор не вызывал вопросов, то можно перед зимой обратиться на СТО для замера плотности и уровня электролита. Но если аккумулятор подводил даже в теплое время ,его однозначно нужно менять на новый", – говорит Михаил.