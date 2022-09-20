Аграрии Сладковского района завершили уборочную кампанию

На утро понедельника у аграриев Сладковского района убранными были 99% полей, к вечеру последние гектары сжали в СПК "Таволжан". Район первым в Тюменской области завершил уборочную кампанию. С окончанием страды механизаторов поздравил замгубернатора Владимир Чейметов.

"В торжественной обстановке с заместителем губернатора Тюменской области, директором департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимиром Чейметовым поздравили тружеников СПК "Таволжан" и всех аграриев района с окончанием уборочной кампании 2022 года первыми в области. Пожелали хлеборобам района крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и новых трудовых побед", - сообщил глава района Александр Иванов.

Отметим, посевную район в этом году тоже завершил раньше всех, об этом на сайте правительства сообщалось 30 мая.

В районе небольшой посевной клин: под зерновыми 13 тыс га, под техническими 0,1 тыс. га, под картошкой - 38 га. Зерна собрано около 18 тыс. тонн, картофеля - 266 тонн. Семена зерновых на следующий год засыпаны на 94%.