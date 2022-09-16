Депутаты гордумы приняли участие в открытии "Тюменской марки"

Выставка товаров и услуг малого и среднего бизнеса в этом году проводится в двадцатый раз. Её посетили председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, депутаты Евгений Бакро, Андрей Голоус, Владимир Гороховцев, Степан Киричук, Николай Моисеев, Наталья Проскурякова, Альбина Селезнева, Алексей Чирков, Роман Явныч.

Шестьдесят предпринимателей – участников конкурса "Тюменская марка" презентуют свою продукцию и услуги в Выставочном зале. Жители и гости города 16 и 17 сентября могут проголосовать за лучших товаропроизводителей, которые в случае победы получат призы и бонусы для дальнейшего продвижения и развития своего бизнеса.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению думы Степан Киричук, возглавлявший администрацию Тюмени в 1993-2005 годах и являвшийся инициатором создания конкурса продвижения местных брендов, отметил, что за двадцать лет "Тюменская марка" стала важным для города проектом:

Во время становления "Тюменской марки" её организаторы предполагали только демонстрацию товаров для их дальнейшей реализации и поиск рынков сбыта. Сегодня – это замечательный конкурс, дружеское соревнование, дающее возможность повышать качество, развивать ассортимент.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что тюменская марка в сознании многих людей сродни тюменскому характеру:

Когда идет речь о мужестве и героизме тюменцев, их участии в жизни региона, возникает ассоциация с тюменским характером. Когда говорим о наших товаропроизводителях, о качестве выпускаемой ими продукции, мы имеем в виду тюменскую марку. "Тюменская марка" нечто большее, чем конкурс. Это гарантия отличных, востребованных, любимых потребителями товаров и услуг.

С 2002 года в "Тюменской марке" участвовало около 800 предпринимателей города, из них более 300 становились победителями.