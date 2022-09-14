Тюменские аграрии намолотили миллион тонн зерна и зернобобовых культур

Сельхозпроизводители на утро 14 сентября обмолотили 52% полей зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор составляет превышает 1 млн 36 тыс. тонн при рекордной средней урожайности - 30 ц/га. По данным Минсельхоза, в целом по УрФО на 13 сентября собрано 4,4 млн тонн зерна.

Высокие шансы завершить первыми уборку зерна у Сладковского района, где план выполнен уже на 92%. Хорошими темпами идут Упоровский (73%), выше средних показатели у Армизонского (64%), Исетского и Казанского районов (63%). В аутсайдерах Викулово - 29% в целом и горох по-прежнему убран лишь на 67%.

Лидер по намолоту Ишимский район - с 50% полей (44 тыс. га) аграрии собрали почти 150 тысяч тонн урожая. В Исетске валовый сбор достиг 135 тыс. тонн, в Упорово - почти 122 тыс. тонн. Больше сотни тысяч тонн намолотили и заводоуковцы.